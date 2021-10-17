Die Fußchirurgen
Folge vom 17.10.2021: Folge 19
44 Min.Folge vom 17.10.2021Ab 12
Michelle aus New Jersey hat seit Jahren Probleme mit ihren Füßen. Es fing mit einem harmlosen Hühnerauge an und tut inzwischen bei jedem Schritt so weh, als würde sie auf heißen Kohlen gehen. Längere Strecken sind für die Sachbearbeiterin unerträglich, so dass sie nicht einmal mit Schwiegertochter Corinne zum Shopping kann. Auch offene Schuhe sind seit langem kein Thema für ihre extrem deformierten Füße mehr. Aus Angst, bald auf Krücken gehen zu müssen, hat sie heute einen Termin bei Dr. Brad Schaeffer. Der Spezialist hat selten eine so extreme Form von Ballen- und Hammerzehen gesehen wie bei Michelle.
