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Die Garten-Retter: Polen

Vom Hochhaus in den Garten

HGTVFolge vom 26.08.2022
Vom Hochhaus in den Garten

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Die Garten-Retter: Polen

Folge vom 26.08.2022: Vom Hochhaus in den Garten

24 Min.Folge vom 26.08.2022

Das junge Pärchen Karolina und Adrian erwarten schon bald ihr erstes Kind und sind deshalb vom Hochhaus in ein Häuschen mit Garten gezogen. Bloß wissen sie nicht so recht, was sie mit dem Garten anfangen sollen. Ihre Versuche scheiterten kläglich, weshalb Dominiks Aufkreuzen im Baumarkt genau zum richtigen Zeitpunkt kam. Dominik und sein Team gestalten eine große Holzterrasse, umgeben von bunten Stauden und Sträuchern und eine Ecke zum Entspannen!

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