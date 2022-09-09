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Die Garten-Retter: Polen

Gänsehaut

HGTVFolge vom 09.09.2022
Gänsehaut

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Die Garten-Retter: Polen

Folge vom 09.09.2022: Gänsehaut

24 Min.Folge vom 09.09.2022

Agata und Adam versuchen seit einem halben Jahr vergeblich, ihren unordentlichen Minigarten auf Vordermann zu bringen. Doch der Garten ist mehr auf ihre Hunde ausgerichtet, als auf sie und ihre Kinder. Höchste Zeit für Dominik und sein Team, dem hässlichen Garten einen neuen Look zu verpassen! Das Team plant einen ordentlichen Rasen, eine Terrasse mit Sitz- und Essbereich, ein Gemüsebeet und eine Hundeecke. Bäume und schöne Blumen runden das neue Gartendesign optisch ab. Wie wird der neue Look bei den Besitzer:innen ankommen?

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