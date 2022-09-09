Die Garten-Retter: Polen
Folge vom 09.09.2022: Danke, Dominik!
24 Min.Folge vom 09.09.2022
Ein Paar mit vier Kindern wohnt in einem Mehrgenerationenhaus mit einem kleinen Garten, der mal zum Entspannen und mal zum Spielen genutzt wird. Doch so richtig zur Geltung kommt der Grünbereich nicht, denn der Sandkasten und die Schaukel dominieren den Garten. Die Familie wünscht sich mehr bunte Blumen, einen eigenen Spielbereich für ihre älter werdenden Kinder und einen Bereich für die Eltern. Dominik und sein Team stellen sich der Herausforderung, den Garten in drei Tagen umzugestalten: mit einer Lounge, einem Sitzbereich, einem Kräuterbeet und einer Kinderecke.
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Genre:Haus und Garten, Natur
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.