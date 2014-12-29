Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 29.12.2014: Audi TT
44 Min.Folge vom 29.12.2014Ab 6
1998 überraschte Audi Laien und Fachleute gleichermaßen, indem man ein Concept-Car in Serie produzieren ließ. Der TT wartete mit einer ungewöhnlichen Form auf und verfügte über eine Designerausstattung. Das kam an. Der Wagen basiert auf der Plattform des Golf IV, was ihn extrem zuverlässig macht. Mit Allradantrieb und bis zu 225 PS unter der Haube passte die Leistung gut zum Aussehen. Der Wagen avancierte zum Verkaufsschlager, deshalb findet man heutzutage auf dem Gebrauchtwagenmarkt jede Menge Angebote. Autokenner Mike Brewer interessiert sich in dieser Episode für ein Modell mit schwarzer Lederausstattung, Baujahr 2001.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.