Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 08.09.2014: Chevrolet Camaro
45 Min.Folge vom 08.09.2014
Der Chevrolet Camaro traf genau den Nerv seiner Zeit. Das legendäre Pony-Car bestach durch sportliches Design und brachte jede Menge Leistung auf die Straße. Mit bis zu 6,5 Liter Hubraum und rund 300 PS über den Highway zu brettern bringt halt jede Menge Spaß. Deshalb steht der Klassiker bis heute bei Autofans hoch im Kurs. Gebrauchtwagen-Profi Mike Brewer schaut sich in dieser Episode in den USA nach einem gut erhaltenen Modell der Marke um. In San Diego bietet ein Kfz-Liebhaber seinen Camaro, Baujahr 1968, für 15 000 Dollar an. Das klingt vielversprechend.
Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.