Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 22.12.2014: Jaguar XJ-C
45 Min.Folge vom 22.12.2014Ab 6
Die zweite Generation des Jaguar XJ kam Anfang der Siebzigerjahre auf den Markt und bestach durch ihr elegantes Design. Am Fahrverhalten des Wagens gibt es ebenfalls wenig auszusetzen, deshalb ist er bei Gebrauchtwagen-Fans heiß begehrt. Die Preise steigen. Doch Autokenner Mike Brewer hat ein Schnäppchen für 14 500 Euro ergattert. Das Coupé ist vom Lack bis zu den Ledersitzen noch top in Schuss. Und hier kommt Mikes Partner Edd ins Spiel. Denn das Mechanik-Genie soll die Wildkatze aufwerten, ohne dabei viel Geld auszugeben. Und der Werkstatt-Profi hat auch schon einige Ideen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.