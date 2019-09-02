Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 02.09.2019: VW Typ 3
44 Min.Folge vom 02.09.2019Ab 6
Einem Auto jagt Mike Brewer seit Jahren erfolglos hinterher: dem VW 1600 TL mit Schrägheck. Aber in dieser Folge könnte es endlich klappen mit dem heiß ersehnten Deal. Denn der Gebrauchtwagen-Profi hat in den USA ein Modell aus dem Jahr 1970 im Visier, das zu 90 Prozent aus Originalteilen besteht. Das Vehikel soll 7000 Dollar kosten, das ist für einen gut erhaltenen Typ 3 ein sehr fairer Preis. Und bei der Probefahrt offenbart das Fahrzeug keine eklatanten Schwächen. Sprich: Die Reparaturkosten bleiben überschaubar. Damit ist der Wagen so gut wie gekauft.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.