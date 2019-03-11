Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 11.03.2019: Dodge Ram SRT
44 Min.Folge vom 11.03.2019Ab 6
Bei einem Dodge Ram SRT zum Schnäppchenpreis kann Mike Brewer nicht widerstehen. Damit der Truck beim Weiterverkauf Profit abwirft, brauchen die Gebrauchtwagen-Profis aber einen durchdachten Plan. Sprich: Die Kfz-Experten müssen sich genau überlegen, mit welchen Maßnahmen sie den Marktwert des Fahrzeugs signifikant steigern. Deshalb nehmen Mike und sein Chefmechaniker Ant das Vehikel in der Werkstatt gründlich unter die Lupe, bevor sie Geld in Ersatzteile investieren. Und nach dem Makeover geht es mit dem Wagen auf den Testparcours.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 18: Warner Bros. Discovery, Inc.