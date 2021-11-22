Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 22.11.2021: Mini Mark 1
44 Min.Folge vom 22.11.2021
Ab sofort wird wieder in England geschraubt. Mike Brewer kehrt in seine Heimat zurück und schlägt in Oxfordshire seine Zelte auf. Dort präsentiert der Kfz-Profi seinem neuen Partner einen Mini 850. Aktuell sind in Großbritannien nur noch 81 Exemplare des Typs registriert. Deshalb winkt den Autoexperten beim Weiterverkauf ein satter Profit. Vorausgesetzt Ex-Formel-1-Mechaniker Marc „Elvis“ Priestley bekommt auf der Hebebühne die technischen Probleme in den Griff. Denn das Modell, das Mike in Chepstow aufgestöbert hat, wurde seit Jahren nicht mehr bewegt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.