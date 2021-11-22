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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Mini Mark 1

DMAXFolge vom 22.11.2021
Mini Mark 1

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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 22.11.2021: Mini Mark 1

44 Min.Folge vom 22.11.2021

Ab sofort wird wieder in England geschraubt. Mike Brewer kehrt in seine Heimat zurück und schlägt in Oxfordshire seine Zelte auf. Dort präsentiert der Kfz-Profi seinem neuen Partner einen Mini 850. Aktuell sind in Großbritannien nur noch 81 Exemplare des Typs registriert. Deshalb winkt den Autoexperten beim Weiterverkauf ein satter Profit. Vorausgesetzt Ex-Formel-1-Mechaniker Marc „Elvis“ Priestley bekommt auf der Hebebühne die technischen Probleme in den Griff. Denn das Modell, das Mike in Chepstow aufgestöbert hat, wurde seit Jahren nicht mehr bewegt.

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