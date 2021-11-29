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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

TVR Griffith

DMAXFolge vom 29.11.2021
TVR Griffith

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Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten

Folge vom 29.11.2021: TVR Griffith

44 Min.Folge vom 29.11.2021Ab 6

Mitten im Winter halten nicht viele Interessenten Ausschau nach einem Cabrio mit Heckantrieb. Diesen Vorteil will Mike Brewer beim Autokauf ausnutzen. Aber sein Gegenüber ist ebenfalls mit allen Wassern gewaschen. Kfz-Händler Russell will seinen TVR Griffith nicht zum Schleuderpreis hergeben, denn das Vehikel aus den Neunzigerjahren ist noch gut in Schuss. Russell verlangt 19 000 britische Pfund für das Fahrzeug. Zeigt sich der Eigentümer des Sportwagens verhandlungsbereit oder beißt Mike beim Feilschen in der englischen Grafschaft Essex auf Granit?

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