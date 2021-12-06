Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 06.12.2021: Fiat Coupé 20V Turbo
44 Min.Folge vom 06.12.2021Ab 6
Maximale Leistung, minimale Kosten: Die Gebrauchtwagen-Profis wollen in der englischen Grafschaft Oxfordshire ein preisgünstiges Auto aufmotzen. Und Mike Brewer hat für dieses Projekt den perfekten Kandidaten auf vier Rädern parat. Denn in den Midlands wird für 3000 Pfund ein Fiat Coupé 20V Turbo aus den Neunzigerjahren zum Verkauf angeboten. Der Motor des Vehikels leistet nur noch 190 PS - rund 35 weniger, als er sollte. Aber Marc „Elvis“ Priestley kann als ehemaliger Formel-1-Schrauber in der Werkstatt garantiert mehr Power aus dem Wagen herauskitzeln.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.