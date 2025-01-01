Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Glücksbärchis

WildBrainStaffel 1Folge 4
Die Lach-Nacht / Die Schulaufführung

Die Lach-Nacht / Die SchulaufführungJetzt kostenlos streamen

Die Glücksbärchis

Folge 4: Die Lach-Nacht / Die Schulaufführung

23 Min.

Hurra-Bärchen ist plötzlich genau so traurig und brummig wie Brumm-Bärchen. Das muss sich ändern, beschließen die Glücksbärchen und veranstalten für die beiden Trauerklöße eine Lachnacht. / Patty ist ganz traurig. Heute ist die große Schulaufführung und sie wird der Star des Abends sein, aber ihr Papa ist einfach nicht im Publikum. Und dabei hatte er es so fest versprochen. Völlig verzweifelt läuft die Kleine weg. Während sich die Glücksbärchis um Patty kümmern, sorgen die Cousins dafür, dass Pattys Vater doch noch erscheint.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Glücksbärchis
WildBrain

Die Glücksbärchis

Alle 1 Staffeln und Folgen