Staffel 1Folge 6
Melanie lebt auf / Cora und KaltherzJetzt kostenlos streamen
Die Glücksbärchis
Folge 6: Melanie lebt auf / Cora und Kaltherz
23 Min.
Die kleine Melanie ist eine richtige Träumerin. Ihre Eltern sind davon gar nicht begeistert. Damit die kleine Melanie nicht das richtige Leben versäumt, wenn sie immer nur träumt, nehmen sich die Glücksbärchen ihrer an. Im Wald lauert ihnen Professor Kaltherz und Frostbeule auf. / Cora hat sich mit ihren Eltern verzankt. Wütend läuft die Kleine fort und landet in den Fängen von Kaltherz. Der miese Gauner sammelt regelrecht kleine Kinder, um ihnen Liebe und warme Energie zu entziehen. Gelingt ihm das auch bei Cora.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Glücksbärchis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX