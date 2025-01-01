Staffel 1Folge 1
Die Glücksbärchis
Folge 1: Das neue Baby / Das fliegende Phantom
23 Min.
Mathew ist traurig und fühlt sich vernachlässigt. Seit der Geburt seines Geschwisterchens scheint sich niemand mehr so recht für ihn zu interessieren. Alles dreht sich nur noch um das Baby. Und nun haben Mathews Eltern auch noch seinen Geburtstag vergessen. Zum Glück eilen die Glücksbärchen herbei um Mathew aufzumuntern und die Familiensituation wieder ins Lot zu bringen. / Im Ferienlager treffen die völlig unterschiedlichen Jungen Stanford und Murphy aufeinander.
Die Glücksbärchis
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX