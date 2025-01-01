Staffel 1Folge 5
Die Glücksbärchis
Folge 5: Die Gefriermaschine / Tanta Frosta
23 Min.
Kaltherz hat mit seiner neuen, selbstgebauten Gefriermaschine den Wald der Gefühle und den Regenbogenwasserfall zu Eis erstarren lassen. Doch die Glücksbärchis können mit ihren Glücksstrahlen das Eis zum schmelzen bringen und den Wald retten. / Die kleine Lisa kann vor Angst nicht mehr schlafen, weil in ihrem Schrank ein Monster sitzt. Niemand will der Kleinen glauben. Die Glücksbärchis wollen Lisa helfen und durchsuchen den Schrank. Dabei finden sie wirklich ein Monster: Tante Frosta.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX