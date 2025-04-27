Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die größten Geheimnisse der Welt

Vom Polarkreis zum Zuckerhut

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 27.04.2025
Vom Polarkreis zum Zuckerhut

Vom Polarkreis zum ZuckerhutJetzt kostenlos streamen

Die größten Geheimnisse der Welt

Folge 1: Vom Polarkreis zum Zuckerhut

88 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12

Welches Phänomen verbirgt sich am Polarkreis und soll im Ernstfall die Welt retten? Warum ist der US-amerikanische Yellowstone Nationalpark der Ort für das perfekte Verbrechen? "Die größten Geheimnisse der Welt" präsentiert die spannendsten Mythen und Rekorde. Prominente rätseln dabei mit: Die erste Folge startet mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Moderatorin Anastastia Zampounidis und Reiseinfluencerin Mareen Schauder.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die größten Geheimnisse der Welt
Kabel Eins
Die größten Geheimnisse der Welt

Die größten Geheimnisse der Welt

Alle 1 Staffeln und Folgen