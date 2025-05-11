Aus dem Wilden Westen ins Niemandsland NamibiasJetzt kostenlos streamen
Die größten Geheimnisse der Welt
Folge 3: Aus dem Wilden Westen ins Niemandsland Namibias
89 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12
Wie ist die größte Antiquität der Welt ausgerechnet in der Wüste Arizonas gelandet? Welche mysteriösen Gerippe sorgen für Aufsehen im einsamen Norden Namibias? Promis wie Thomas "Icke" Häßler, Sandy Meyer-Wölden oder Jan Hofer rätseln mit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die größten Geheimnisse der Welt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins