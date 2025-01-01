Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Insektenjäger

Willkommen im Dschungel!

JoynStaffel 1Folge 1
Willkommen im Dschungel!

Willkommen im Dschungel!Jetzt kostenlos streamen

Die Insektenjäger

Folge 1: Willkommen im Dschungel!

25 Min.Ab 12

Insecthaus Adi nimmt CrispyRob und Kayla Shyx mit auf die Reise ihres Lebens: Mitten in den Dschungel Perus! Nach einem zwölfstündigen Flug bleibt keine Zeit für eine Pause, denn unsere tapferen Insektenjäger machen sich auf die Suche nach einer der größten Spinnen der Welt: Die Vogelspinne. Das geht aber nur mitten in der Nacht, wenn die Bewohner des Dschungels erwachen und aus ihren Verstecken kommen...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Insektenjäger
Joyn
Die Insektenjäger

Die Insektenjäger

Alle 1 Staffeln und Folgen