Die Insektenjäger
Folge 1: Willkommen im Dschungel!
25 Min.Ab 12
Insecthaus Adi nimmt CrispyRob und Kayla Shyx mit auf die Reise ihres Lebens: Mitten in den Dschungel Perus! Nach einem zwölfstündigen Flug bleibt keine Zeit für eine Pause, denn unsere tapferen Insektenjäger machen sich auf die Suche nach einer der größten Spinnen der Welt: Die Vogelspinne. Das geht aber nur mitten in der Nacht, wenn die Bewohner des Dschungels erwachen und aus ihren Verstecken kommen...
Genre:Tiere, Reise, Dokumentation
12
