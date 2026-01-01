Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 2: Die Gewalt der Natur

20 Min.Ab 6

Ein neuer Tag bricht an und Kayla, Rob und Adi erwartet sehr viel Action. Doch das gehört zur Insektenjagd dazu! Nach einem kurzen Spaziergang durch Tarapoto machen sie sich auf die Suche nach der größten Heuschrecke Südamerikas – aber dafür müssen sie durch den reißenden Fluss mitten im Dschungel raften. Tapfer schlagen sie sich in der Nacht durch die giftigen und gigantischen Insekten des Urwalds – doch dann zieht zu allem Unglück auch noch ein Unwetter auf.

