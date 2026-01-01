Die Insektenjäger
Folge 2: Die Gewalt der Natur
20 Min.Ab 6
Ein neuer Tag bricht an und Kayla, Rob und Adi erwartet sehr viel Action. Doch das gehört zur Insektenjagd dazu! Nach einem kurzen Spaziergang durch Tarapoto machen sie sich auf die Suche nach der größten Heuschrecke Südamerikas – aber dafür müssen sie durch den reißenden Fluss mitten im Dschungel raften. Tapfer schlagen sie sich in der Nacht durch die giftigen und gigantischen Insekten des Urwalds – doch dann zieht zu allem Unglück auch noch ein Unwetter auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Insektenjäger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Reise, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn