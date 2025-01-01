Die Insektenjäger
Folge 5: Bananen und Bier
20 Min.
Ein anstrengender Tag erwartet unsere Insektenjäger heute. Rob lernt die peruanische Küche hautnah kennen und kocht für Kayla und Adi eine traditionelle Ceviche. Gestärkt brechen die drei in den Dschungel auf und müssen auf dem Weg einen Wasserfall erklimmen. Doch die glühende Sonne Perus und das eiskalte Wasser machen ihnen zu schaffen. Nachts beginnt für unsere Insektenjäger dann wieder der Hauptteil ihrer Mission und sie bauen einen Köder, um die größte Kakerlake Perus anzulocken.
Die Insektenjäger
Genre:Tiere, Reise, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Joyn