Die Insektenjäger

Höhenangst zum Mittag

Staffel 1Folge 4
Höhenangst zum Mittag

Höhenangst zum MittagJetzt kostenlos streamen

Die Insektenjäger

Folge 4: Höhenangst zum Mittag

20 Min.

Während Rob sich von seiner Lebensmittelvergiftung erholt, zieht es Kayla und Adi in die Höhen Tingo Marías für eine extra Portion Adrenalin. Wer traut sich, mit dem Fahrrad über den tiefen Abgrund zu fahren? Im Anschluss erleben die drei gemeinsam ein besonderes peruanisches Volksfest und werden dabei selbst zur Attraktion. Wenn die Nacht einbricht, begeben sich die Insektenjäger auf die Suche nach einer peruanischen Gottesanbeterin. Doch dabei stoßen sie auf ein Insekt, das auch Adi noch nie gesehen hat. Ist es eine neue Art?

