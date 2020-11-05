Einfühlsame Behandlung: Keine Angst vor der Diagnose BrustkrebsJetzt kostenlos streamen
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 3: Einfühlsame Behandlung: Keine Angst vor der Diagnose Brustkrebs
88 Min.Folge vom 05.11.2020Ab 12
Dr. Catrin Frömter kümmert sich liebevoll und einfühlsam um ihre Krebspatienten und begleitet diese bei ihren Therapien. Heute steht eine Brust-OP auf dem Plan, bei der ein Tumor entfernt werden soll. Bei einer Hand-OP muss Oberärztin Ann-Katrin Kallenberger vollste Konzentration zeigen. Die Patientin hatte sich durch eine Schnittwunde am Daumen die Beugesehne des Fingers durchtrennt. Und Dr. Jochen Gille steht eine anspruchsvolle großflächige Hauttransplantation bevor.
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Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Kabel Eins