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Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Mit viel Geduld gegen die Angst: Behandlung chronisch kranker Kinder

Kabel EinsStaffel 3Folge 5vom 19.11.2020
Mit viel Geduld gegen die Angst: Behandlung chronisch kranker Kinder

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Folge 5: Mit viel Geduld gegen die Angst: Behandlung chronisch kranker Kinder

88 Min.Folge vom 19.11.2020Ab 12

In der Immundefektambulanz behandelt Dr. Maria Fasshauer Kinder mit einem chronischen Immundefekt. Die empathische Kinderärztin nimmt sich für jeden ihrer kleinen Patienten so viel Zeit wie möglich und versucht ihnen einfühlsam die Angst zu nehmen.

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