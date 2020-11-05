Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Folge 3

Kabel EinsStaffel 3Folge 3vom 05.11.2020
88 Min.Folge vom 05.11.2020Ab 12

Dr. Catrin Frömter kümmert sich liebevoll und einfühlsam um ihre Krebspatienten und begleitet diese bei ihren Therapien. Heute steht eine Brust-OP auf dem Plan, bei der ein Tumor entfernt werden soll. Bei einer Hand-OP muss Oberärztin Ann-Katrin Kallenberger vollste Konzentration zeigen. Die Patientin hatte sich durch eine Schnittwunde am Daumen die Beugesehne des Fingers durchtrennt. Und Dr. Jochen Gille steht eine anspruchsvolle großflächige Hauttransplantation bevor. Bildrechte: Kabel Eins.

