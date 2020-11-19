Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 5: Folge 5
88 Min.Folge vom 19.11.2020Ab 12
Dr. Maria Fasshauer arbeitet in der Immundefektambulanz. Hier werden Kinder mit einer Immunstörung behandelt, darunter auch Franz und Sascha, deren Körper nur wenige oder gar keine Antikörper bilden können. Die monatliche Therapie ist für sie daher überlebenswichtig. Assistenzarzt Robert Seidl hingegen steht heute am OP-Tisch und unterstützt Oberärztin Grundmann dabei, einen kaputten Meniskus im Knie zu operieren. Und auf der Geburtsstation steht heute ein großer Umzug an. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins