Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 1: Folge 1
88 Min.Folge vom 08.04.2021Ab 12
Dem Neurochirurgen Dr. Jens Gempt steht heute eine große Herausforderung bevor: Er soll bei einer Patientin einen Gehirntumor entfernen. Während der Körper der Dame völlig regungslos sein muss, wird sie nach der Öffnung der Schädeldecke geweckt, um Fragen zu beantworten. So kann der Arzt feststellen, welche Areale im Gehirn betroffen sind. Währenddessen muss der Assistenzarzt Konstantin Kirchhoff sicherstellen, dass die Notfallversorgung im Schockraum störungsfrei läuft. Bildrechte: Kabel Eins.
Weitere Folgen in Staffel 4
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2017
12
Copyrights:© Kabel Eins