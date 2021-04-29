Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 4: Episode 4
88 Min.Folge vom 29.04.2021Ab 12
Die 26-jährige Julia ist operationstechnische Assistentin in der interdisziplinären Notaufnahme. Wie sieht der Arbeitsalltag der Münchnerin aus? Professor Dr. Hans Peter Niedermeyer leitet das Hörzentrum im Klinikum. Heute steht das Einsetzen eines Cochlea-Implantats an. Die schwerhörige Patientin kann unter anderem nicht mehr telefonieren, was sie schwer belastet. Außerdem gewährt Melanie Leitmeyr einen Einblick in ihre Tätigkeit als Pharmazeutisch-technische Assistentin. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins