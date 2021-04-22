Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Episode 3

Kabel EinsStaffel 4Folge 3vom 22.04.2021
Folge 3: Episode 3

89 Min.Folge vom 22.04.2021Ab 12

Diesmal ermöglicht Professor Helmut Fries einen Einblick in seinen Alltag. Der Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie gilt als einer der besten Ärzte weltweit in der Pankreaskarzinom-Forschung. Außerdem investiert er viel Zeit in die Ausbildung junger Ärzte. Indessen steht bei dem leitenden Oberarzt der Gefäßchirurgie Dr. Michael Kallmayer eine riskante Operation auf dem Plan: Die Hauptschlagader des Patienten ist unnatürlich geweitet und droht zu platzen. Bildrechte: Kabel Eins.

