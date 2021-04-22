Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 3: Episode 3
89 Min.Folge vom 22.04.2021Ab 12
Diesmal ermöglicht Professor Helmut Fries einen Einblick in seinen Alltag. Der Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie gilt als einer der besten Ärzte weltweit in der Pankreaskarzinom-Forschung. Außerdem investiert er viel Zeit in die Ausbildung junger Ärzte. Indessen steht bei dem leitenden Oberarzt der Gefäßchirurgie Dr. Michael Kallmayer eine riskante Operation auf dem Plan: Die Hauptschlagader des Patienten ist unnatürlich geweitet und droht zu platzen. Bildrechte: Kabel Eins.
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins