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Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Vom Arzt zur ehrenamtlichen Helferin - Hand in Hand durch die turbulente Zeit

Kabel EinsStaffel 4Folge 1vom 08.04.2021
Vom Arzt zur ehrenamtlichen Helferin - Hand in Hand durch die turbulente Zeit

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Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Folge 1: Vom Arzt zur ehrenamtlichen Helferin - Hand in Hand durch die turbulente Zeit

88 Min.Folge vom 08.04.2021Ab 12

Dem Neurochirurgen Dr. Jens Gempt steht heute eine große Herausforderung bevor: Er soll bei einer Patientin einen Gehirntumor entfernen. Während der Körper der Dame völlig regungslos sein muss, wird sie nach der Öffnung der Schädeldecke geweckt, um Fragen zu beantworten. So kann der Arzt feststellen, welche Areale im Gehirn betroffen sind. Währenddessen muss der Assistenzarzt Konstantin Kirchhoff sicherstellen, dass die Notfallversorgung im Schockraum störungsfrei läuft.

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