Thoraxchirurgie, Neuroradiologie und Zentrallager: Alles ist von BedeutungJetzt kostenlos streamen
Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen
Folge 4: Thoraxchirurgie, Neuroradiologie und Zentrallager: Alles ist von Bedeutung
88 Min.Folge vom 29.04.2021Ab 12
Im Klinikum rechts der Isar in München sind alle Stationen von Bedeutung. In der Thoraxchirurgie wird eine Luftröhre freigelegt. Im OP der Neuroradiologie soll eine Fistel am Kopf verschlossen werden. Das Lager versorgt die Stationen. Jetzt hautnah dabei sein!
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Genre:Dokumentation, Medizin
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Kabel Eins