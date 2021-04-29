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Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen

Thoraxchirurgie, Neuroradiologie und Zentrallager: Alles ist von Bedeutung

Kabel EinsStaffel 4Folge 4vom 29.04.2021
Thoraxchirurgie, Neuroradiologie und Zentrallager: Alles ist von Bedeutung

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Folge 4: Thoraxchirurgie, Neuroradiologie und Zentrallager: Alles ist von Bedeutung

88 Min.Folge vom 29.04.2021Ab 12

Im Klinikum rechts der Isar in München sind alle Stationen von Bedeutung. In der Thoraxchirurgie wird eine Luftröhre freigelegt. Im OP der Neuroradiologie soll eine Fistel am Kopf verschlossen werden. Das Lager versorgt die Stationen. Jetzt hautnah dabei sein!

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