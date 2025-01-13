Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 1vom 13.01.2025
27 Min.Folge vom 13.01.2025

Die Dokureihe "Museen erzählt von ihrem Aufsichtspersonal" porträtiert Menschen in renommierten Museen, die einen Großteil ihrer Zeit mit Kunstwerken verbringen. Eine Folge führt ins Centre Pompidou nach Paris, das für seine innovative Architektur und seine umfangreiche Sammlung moderner Kunst bekannt ist. Drei Aufseherinnen und Aufseher des Hauses geben Einblicke in ihre Lieblingswerke von Yves Klein, Marcel Duchamp und Benjamin Vautier sowie hinter die Kulissen des Museums. Regie: Corinna Belz, Tuan Lam Bildquelle: ORF/Film Five

