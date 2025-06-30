Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Kunstaufpasser

Die Kunstaufpasser: Die Uffizien - erzählt von ihrem Aufsichtspersonal

ORF2Staffel 1Folge 3vom 30.06.2025
Die Kunstaufpasser: Die Uffizien - erzählt von ihrem Aufsichtspersonal

Die Kunstaufpasser: Die Uffizien - erzählt von ihrem AufsichtspersonalJetzt kostenlos streamen

Die Kunstaufpasser

Folge 3: Die Kunstaufpasser: Die Uffizien - erzählt von ihrem Aufsichtspersonal

27 Min.Folge vom 30.06.2025

Die Uffizien - das weltbekannte Museum in Florenz - zieht täglich Tausende Besucherinnen und Besucher an. Die Dokumentation porträtiert Menschen, die hier als Kunstaufpasserinnen und Kunstaufpasser arbeiten und somit einen Großteil ihrer Zeit mit Kunstwerken verbringen. Gemeinsam mit ihnen, gewährt der Film Einblicke hinter die Kulissen des Ausstellungsbetriebes, die normalerweise nur Insidern bekannt sind. Marta Pierini etwa zeigt den Zuschauern das Depot, in dem zahlreiche Bilder darauf warten, ausgestellt zu werden. Ihr persönlicher Favorit ist ein Gemälde der Barockkünstlerin Rosalba Carriera. Carolina Forasassi lädt in die Tribuna ein, den ältesten Ausstellungssaal des Museums, den Besucher zwar sehen, aber nicht betreten dürfen. Die Kunsthüter, die oft übersehen werden, teilen in dieser Doku mit viel Detailwissen, Humor und Emotionalität ihren erfrischenden Blick auf Kunst. Regie: Tuan Lam, Corinna Belz Foto: ORF/Film Five

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Kunstaufpasser
ORF2
Die Kunstaufpasser

Die Kunstaufpasser

Alle 1 Staffeln und Folgen