Die Kunstaufpasser: Die Uffizien - erzählt von ihrem AufsichtspersonalJetzt kostenlos streamen
Die Kunstaufpasser
Folge 3: Die Kunstaufpasser: Die Uffizien - erzählt von ihrem Aufsichtspersonal
Die Uffizien - das weltbekannte Museum in Florenz - zieht täglich Tausende Besucherinnen und Besucher an. Die Dokumentation porträtiert Menschen, die hier als Kunstaufpasserinnen und Kunstaufpasser arbeiten und somit einen Großteil ihrer Zeit mit Kunstwerken verbringen. Gemeinsam mit ihnen, gewährt der Film Einblicke hinter die Kulissen des Ausstellungsbetriebes, die normalerweise nur Insidern bekannt sind. Marta Pierini etwa zeigt den Zuschauern das Depot, in dem zahlreiche Bilder darauf warten, ausgestellt zu werden. Ihr persönlicher Favorit ist ein Gemälde der Barockkünstlerin Rosalba Carriera. Carolina Forasassi lädt in die Tribuna ein, den ältesten Ausstellungssaal des Museums, den Besucher zwar sehen, aber nicht betreten dürfen. Die Kunsthüter, die oft übersehen werden, teilen in dieser Doku mit viel Detailwissen, Humor und Emotionalität ihren erfrischenden Blick auf Kunst. Regie: Tuan Lam, Corinna Belz Foto: ORF/Film Five
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick