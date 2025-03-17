Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Kunstaufpasser

Die Kunstaufpasser: Der Prado - erzählt von seinem Aufsichtspersonal

ORF2Staffel 1Folge 2vom 17.03.2025
Die Kunstaufpasser: Der Prado - erzählt von seinem Aufsichtspersonal

27 Min.Folge vom 17.03.2025

Jeden Tag strömen mehr als 10.000 Besuchende in das Museo del Prado. Es ist eines der bedeutendsten Museen der Welt und beherbergt Kunstschätze von Goya bis Velázquez. Doch der Prado ist mehr als eine Sammlung herausragender Meisterwerke, denn er symbolisiert, wie Direktor Miguel Falomir sagt, die Seele Spaniens. Drei Aufseherinnen, die täglich vor den imposanten Gemälden stehen, stellen ihre Favoriten vor und öffnen dem Publikum Türen zu sonst verschlossen Räumen. Sie führen zu Gemälden von Hieronymus Bosch, Joachim Patinir und Eduardo Rosales und überraschen mit detailliertem Wissen zu Kunstwerken, die einst Teil der königlichen Sammlung waren. Regie: Corinna Belz, Tuan Lam Bildquelle: ORF/Film Five

