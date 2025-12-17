Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die legendären Schätze der Tempelritter

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 17.12.2025
Wrack vor Madagaskar

Folge 1: Wrack vor Madagaskar

40 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

In den Tiefen eines Schiffswracks vor der Küste Madagascars wird ein kostbares Relikt entdeckt. Barry Clifford und Scott Wolter begeben sich daraufhin auf eine weltweite Suche nach einer möglichen Verbindung zwischen Piraten aus dem 17. Jahrhundert und den Tempelrittern.

Die legendären Schätze der Tempelritter

