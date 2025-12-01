Staffel 1Folge 2vom 17.12.2025
Die legendären Schätze der Tempelritter
Folge 2: Spur nach Portugal
40 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Alte Spuren der Tempelritter führen Scott nach Portugal. Dort angekommen macht er erstaunliche Entdeckungen, die seine Forschungen auf eine ganz neue Ebene heben könnten. Unterdessen entdeckt Barry in Madagascar ein neues Wrack, das Kapitän Kidd gehören könnte ...
Die legendären Schätze der Tempelritter
Genre:Dokumentation, Geschichte, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2015
12
