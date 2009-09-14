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Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Die Lugners - Staffel 10 Folge 12 - Segeltörn mit Mörtel

ATVStaffel 10Folge 12vom 14.09.2009
Die Lugners - Staffel 10 Folge 12 - Segeltörn mit Mörtel

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Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Folge 12: Die Lugners - Staffel 10 Folge 12 - Segeltörn mit Mörtel

48 Min.Folge vom 14.09.2009Ab 6

Nicht nur die Wellen des Mittelmeeres schäumen sondern auch Baumeister Richard Lugner schäumt - vor Wut! Sein Bambi kuschelt stundenlang ungeniert mit einem 38-jährigen Kärntner an Deck des Bootes und Mörtel ist nicht nur eifersüchtig er fühlt sich auch vernachlässigt! Von seinem Bambi und seinen mitgereisten Fans! Und dass Bambi es bevorzugt lieber an Deck zu schlafen als sich mit ihm eine Kajüte zu teilen, lässt den berühmtesten Baumeister Österreichs richtig zornig werden. Und das ist erst der Anfang einer Saga um die Leiden, Leidenschaft, Streit, Eifersucht und Trennung im Leben des Richard L.

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