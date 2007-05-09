Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Die Lugners - Staffel 6 Folge 1 - Die Lugners wallfahren nach Mariazell!

ATVStaffel 6Folge 1vom 09.05.2007
50 Min.Folge vom 09.05.2007Ab 6

Die Lugners wallfahren nach Mariazell! Der Baumeister auf Pilgerfahrt. Mit zwei Bussen voller Lugner-Fans rückt die Familie in Mariazell an. Dort wollen Mörtel & Mausi am Kreuzweg gemeinsam Buße tun. Danach gibt's aber wieder Volksfeststimmung mit Blasmusik und Maibaumaufstellen.

ATV
