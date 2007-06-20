Die Lugners - Staffel 6 Folge 7 - Rent the LugnersJetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 7: Die Lugners - Staffel 6 Folge 7 - Rent the Lugners
49 Min.Folge vom 20.06.2007
Mörtl und Mausi sorgen für den gewissen Lugner-Faktor! Erstmals konnte jeder ATV-Zuseher, der eine gute Idee hatte, die Lugners für einen Tag mieten. Das Resultat kann sich sehen lassen. Denn Mörtl und Mausi werden mitunter richtig gefordert und Spaß ist garantiert wenn die beiden für etwas Lugner-Flair sorgen - zumindest für die Zuseher.
