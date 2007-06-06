Die Lugners - Staffel 6 Folge 5 - Promikochen bei den Lugners - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 5: Die Lugners - Staffel 6 Folge 5 - Promikochen bei den Lugners - Teil 2
Mausis Kochparty ist in vollem Gange. Jeaninne Schiller kocht ihr Paprikahendl mit Alex Scheurer fertig, dann geht es ans "Eingemachte" – die Speisen werden serviert und von den Anwesenden Promis beurteilt. Zum Dessert hat dann Mausi eine verhängnisvolle Idee: Sie will ihr Tiramisu im hauseigenen Whirlpool verkosten. In den Pool steigen dann nur die drei "Busenwunder" Ramona, Isabella und Mausi. Schnell läuft die Pool-Party allerdings aus dem Ruder. Jürgen Drews versenkt seine Gitarre im Blubbelwasser, Mörtel unterstellt seiner Mausi ein mehr als amikales Verhältnis zu ihrer Freundin und plötzlich dreht sich alles nur mehr um... Busen und Sex. Der Partyskandal im Hause Lugner ist perfekt!
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