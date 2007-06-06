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Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Die Lugners - Staffel 6 Folge 5 - Promikochen bei den Lugners - Teil 2

ATVStaffel 6Folge 5vom 06.06.2007
Die Lugners - Staffel 6 Folge 5 - Promikochen bei den Lugners - Teil 2

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Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig

Folge 5: Die Lugners - Staffel 6 Folge 5 - Promikochen bei den Lugners - Teil 2

49 Min.Folge vom 06.06.2007Ab 6

Mausis Kochparty ist in vollem Gange. Jeaninne Schiller kocht ihr Paprikahendl mit Alex Scheurer fertig, dann geht es ans "Eingemachte" – die Speisen werden serviert und von den Anwesenden Promis beurteilt. Zum Dessert hat dann Mausi eine verhängnisvolle Idee: Sie will ihr Tiramisu im hauseigenen Whirlpool verkosten. In den Pool steigen dann nur die drei "Busenwunder" Ramona, Isabella und Mausi. Schnell läuft die Pool-Party allerdings aus dem Ruder. Jürgen Drews versenkt seine Gitarre im Blubbelwasser, Mörtel unterstellt seiner Mausi ein mehr als amikales Verhältnis zu ihrer Freundin und plötzlich dreht sich alles nur mehr um... Busen und Sex. Der Partyskandal im Hause Lugner ist perfekt!

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