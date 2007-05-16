Die Lugners - Staffel 6 Folge 2 - Lugners beim TraumhausJetzt kostenlos streamen
Die Lugners - Mit Mörtel in Venedig
Folge 2: Die Lugners - Staffel 6 Folge 2 - Lugners beim Traumhaus
48 Min.Folge vom 16.05.2007Ab 6
Mörtel in seinem Element. Gemeinsam mit seinem Mausi inspiziert er die Baustelle der ATV-Serie "Das Traumhaus". Während der Baumeister den Kandidaten wertvolle Tipps gibt, stiefelt Mausi hinter die Kulissen der Dreharbeiten.
Produktion:AT, 2018
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4