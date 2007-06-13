Die Lugners - Staffel 6 Folge 6 - Die Lugners auf HungerkurJetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 6: Die Lugners - Staffel 6 Folge 6 - Die Lugners auf Hungerkur
49 Min.Folge vom 13.06.2007Ab 6
Die Lugners auf Hungerkur. Mörtel hat in den vergangenen Monaten zu sehr auf den Putz gehauen. Mörtel wird daraufhin kurzerhand zur Hungerkur nach Dellach geschickt. Sein Pech: Zur gleichen Zeit findet dort das alljährliche GTI-Treffen statt...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Lugners
Alle 16 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4