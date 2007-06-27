Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Lugners

Die Lugners - Staffel 6 Folge 8 - Rent the Lugners

ATVStaffel 6Folge 8vom 27.06.2007
Die Lugners - Staffel 6 Folge 8 - Rent the Lugners

Die Lugners

Folge 8: Die Lugners - Staffel 6 Folge 8 - Rent the Lugners

49 Min.Folge vom 27.06.2007Ab 6

Mörtl und Mausi sorgen für den gewissen Lugner-Faktor! Erstmals konnte jeder ATV-Zuseher, der eine gute Idee hatte, die Lugners für einen Tag mieten. Das Resultat kann sich sehen lassen. Denn Mörtl und Mausi werden mitunter richtig gefordert und Spaß ist garantiert wenn die beiden für etwas Lugner-Flair sorgen - zumindest für die Zuseher.

