Die Lugners - Staffel 6 Folge 9 - Die Lugners bei Drews auf MallorcaJetzt kostenlos streamen
Die Lugners
Folge 9: Die Lugners - Staffel 6 Folge 9 - Die Lugners bei Drews auf Mallorca
Mörtel lässt es krachen. Fünf Tage lang genießt Promi-Baulöwe Richard Lugner die Sonne Mallorcas und alles, was die Partyinsel zu bieten hat. Nach all dem Scheidungsstress kommt die Einladung von Promi-Ehepaar Jürgen und Ramona Drews gerade recht. Gemeinsam mit seiner Tochter Jacqueline und ihrer Schulfreundin im Gepäck statten sie ihnen auf Malle einen Besuch ab. Schon bei der denkwürdigen Pool-Party zuhause bei den Lugners prophezeite Jürgen Drews: "Herr Lugner wird nicht fassen, was mit ihm geschehen wird". Und er hat nicht zu viel versprochen: Bereits im Hotel wird der Society-Löwe empfangen, wie ein VIP. Und auch die Reporter vor Ort bitten den Wiener Baulöwen gleich zum Interview. Doch lange hält es Richard Lugner im Hotel nicht aus. Terrasse mit Meeresblick und Whirlpool; das wäre doch wohl eher etwas für seine Mausi gewesen. Mörtel hingegen gibt sich viel lieber die volle Dröhnung. Gut, dass er Töchterchen Jacqueline und ihre Freundin der Nanny übergeben hat, so kann er sich ohne Sorgen dem wilden Nachtleben am Ballermann widmen. Und es geht heiß her in den Party-Tempeln von El Arenal! Der Sangria fließt, und weibliche Mörtel-Fans aus Österreich und Deutschland lassen nicht lange auf sich warten. Als der Partylöwe auch noch auf die Bühne steigt und gemeinsam mit Schlagerstar Olaf Henning "Komm hol dein Lasso raus" zum Besten gibt, ist vor allem das weibliche Publikum völlig aus dem Häuschen. Aber Richard Lugner ist kein Kultur-Banause und so darf das Sightseeing nicht zu kurz kommen. Im Haus des Meeres wagt er sich zu den Haien, am nächsten Tag geht's ab zum Markt nach Sojer und mit der historischen Bahn direkt zum Geheimtipp der Insel. Nach einer Siesta unter dem Zitronenbaum einer echten spanischen Finka, sehnt sich der Partylöwe aber bereits wieder nach Action. So geht Mörtel an Bord und macht einen Abstecher auf das Meer. Am Partyschiff lässt Mörtel die Puppen tanzen. Egal, wo Mörtel auftaucht, er kann sich vor seinen weiblichen Fans kaum retten.
