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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Die Donnerbrüder von Blair County

DMAXFolge vom 27.11.2016
Die Donnerbrüder von Blair County

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Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur

Folge vom 27.11.2016: Die Donnerbrüder von Blair County

44 Min.Folge vom 27.11.2016Ab 12

Auf der Suche nach dem „Lightning Man“ haben die Monster-Jäger ein mystisches Artefakt entdeckt: die so genannte Donnerklinge! Um mehr über die geheimnisvolle Steinaxt und ihre magischen Kräfte zu erfahren, trifft sich das Team mit einem lokalen Experten für Folklore und Sagengestalten der amerikanischen Ureinwohner. Handelt es sich bei dem mysteriösen Fund tatsächlich um einen rituellen Gegenstand längst vergessener Zeiten? Und falls ja: Welche Macht verbirgt sich hinter der sagenumwobenen Donneraxt? Während die Monster-Jäger Stück für Stück die Puzzleteile des Rätsels zusammenfügen, bemerken sie kaum, dass sie sich selbst in unmittelbarer Gefahr befinden...

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