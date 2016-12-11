Das Monster in der alten LadyJetzt kostenlos streamen
Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 11.12.2016: Das Monster in der alten Lady
44 Min.Folge vom 11.12.2016Ab 12
In den Wäldern von Virginia passieren rätselhafte Dinge: Gruselige Gesänge bei Nacht, dunkle Schatten am Tag, seltsame Symbole in den Bäumen - und mittendrin die Monster-Jäger, die langsam beginnen an ihrem Verstand zu zweifeln. Denn allem Anschein nach wurde das Team mit einem Fluch belegt! Um den Bann des sagenumwobenen „Raven Mocker“ zu brechen und das Geheimnis aus der Cherokee-Mythologie doch noch zu lösen, beschließen die Monster-Jäger sich auf ihre indigenen Wurzeln zu besinnen: Ein uraltes Ritual soll helfen, den Geist in Gestalt einer alten Frau zu bändigen. Aber ist es wirklich eine gute Idee, sich mit dem personifizierten Bösen anzulegen?
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.