Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur
Folge vom 26.10.2016: Der Wildman
44 Min.Folge vom 26.10.2016Ab 12
Im östlichen Teil des Bundesstaates Kentucky versetzt ein riesiges behaartes Scheusal die Bevölkerung in Angst und Schrecken! Der so genannte „Wildman“ soll fast zweieinhalb Meter groß sein und versteckt in den Wäldern der Appalachen leben. Angeblich hat das Ungeheuer sogar schon Menschen getötet. Eine völlig verstörte Augenzeugin berichtet außerdem, dass das Wesen versucht haben soll in ihr Haus einzudringen. Die Monster-Jäger sind sicher: Bei der Kreatur muss es sich um eine äußerst gefährliche und aggressive Bigfoot-Art handeln. Doch um ein derartiges Biest zu fangen, braucht es besondere Mittel. Eine gigantische sowie extrem robuste Falle muss her - für die erfahrenen Monster-Jäger kein Problem!
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Genre:Reality, Abenteuer, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.