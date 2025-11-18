Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (1/14): Jagdfieber

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 18.11.2025
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (1/14): Jagdfieber

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (1/14): JagdfieberJetzt kostenlos streamen

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Folge 1: Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (1/14): Jagdfieber

94 Min.Folge vom 18.11.2025

Kaum hat die junge Kriminalbeamtin Lisa Engel ihre erste selbständige Stelle beim Gendarmerieposten Mondsee angetreten, wird sie mit einem rätselhaften Unfall bei einem Jagdausflug konfrontiert: Hoch in den Bergen des Salzkammergutes wird der Jagdgehilfe Helmut Kampeiner von einer Kugel lebensgefährlich verletzt. Instinktiv spürt Lisa, dass hinter diesem „Unfall“ mehr als bloß ein unglückseliger Zufall steckt. Besetzung: Doris Schretzmayer (Lisa Engel) Heinz Marecek (Rudi Aschenbrenner) Dirk Martens (Eddie) Ernst Konarek (Oberst Steiner) Rainer Egger (Sterntaler) Johannes Silberschneider (Karl Kampeiner) Thierry van Werveke (Helmut Kampeiner) Rudolf Wessely (Sonnleitner) Karl Merkatz (Archivar) Julia Gschnitzer (Alte Frau) Regine Leonhardt (Eva Kampeiner) Regie: Jörg Grünler Buch: Jörg Grünler Bildquelle: ORF/BEO-Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber
ORF III
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Alle 1 Staffeln und Folgen