Folge 7: Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (7/14): Verhängnis
Beim Angeln macht Rudi einen grausigen Fund: Eine junge Frau treibt mit durchschnittener Kehle im Mondsee. Rasch findet Lisa heraus, dass die ermordete Studentin dem verheirateten Unternehmer Albert Killian hatte. Doch auch dessen betrogene Ehefrau und Paul Riff, ein Mitarbeiter der Firma, haben ein Motiv. Und keiner hat ein Alibi. Besetzung: Doris Schretzmayer (Lisa Engel) Heinz Marecek (Rudi Aschenbrenner) Dirk Martens (Eddie) Ernst Konarek (Oberst Steiner) Rainer Egger (Sterntaler) Fritz Karl (Paul Riff) Christine Buchegger (Frau Killian) Manfred Lukas-Luderer (Herr Killian) Regie: Detlef Rönfeldt Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film
