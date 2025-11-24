Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (5/14): Tote leben länger

ORF IIIStaffel 1Folge 5vom 24.11.2025
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (5/14): Tote leben länger

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (5/14): Tote leben längerJetzt kostenlos streamen

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Folge 5: Die Neue - Eine Frau mit Kaliber (5/14): Tote leben länger

49 Min.Folge vom 24.11.2025

Im Rausch hat der Steuerbeamte Franz Schafheitl in der Tiefgarage seines neu erworbenen Ferienappartements einen deutschen Mitbewohner angefahren. Einzige Zeugin ist die Freundin des Verletzten. Sie verspricht Schafheitl, man werde den Unfall gütlich untereinander regeln. Tags darauf berichtet sie außer sich, ihr Feund sei in der Nacht gestorben und will nun Schweigegeld von Schafheitl erpressen. Schafheitls Alptraum entwickelt sich zu einem schwierigen Fall für Lisa. Überraschende Hilfe kommt von einem Kollegen aus Deutschland. Besetzung: Doris Schretzmayer (Lisa Engel) Heinz Marecek (Rudi Aschenbrenner) Dirk Martens (Eddie) Ernst Konarek (Oberst Steiner) Rainer Egger (Sterntaler) Regie: Jörg Grünler Bildquelle: ORF/BEO-Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber
ORF III
Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Die Neue - Eine Frau mit Kaliber

Alle 1 Staffeln und Folgen